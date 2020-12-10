Fenerbahçe, Sorare’de yer alan ilk Türk kulübü oldu

Fenerbahçe Sorare’a katılıp oyuncu kartlarıyla Sorare global fantezi futbol oyununda yer alan ilk Türk kulübü oldu ve Juventus, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin arasına katıldı.

Sorare 100'den fazla futbol kulübüne yeni bir gelir kalemi sağlayan bir pazar oluşturdu ve dijital oyuncu kartı satışında Kasım 2020'de aylık 1.300.000 dolarlık bir ciro elde etti. Türk kullanıcılar, günlük 1 saat 15 dakikayla oyuna en çok zaman harcayan kitleler arasında 3. sırada yer alıyor. Beta sürümünün açılmasından bu yana da aylık %26 artış ile kullanıcı sayısı açısından 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sina Afra, “Sorare ile attığımız bu global adımla Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye’de de yine bir ilke imza attık. Futbolun dünya devlerinin yer aldığı Sorare’da Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Münih gibi kulüplerle birlikte yer alıyoruz. Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere yönetim kurulumuzun dijitalin gücünün farkında olan bir bakış açısıyla, Fenerium olarak Türkiye’de yeni bir alanda öncü olduk. Kulübümüzün tüm bileşenleri çağı yakalamaktan ziyade dünyayla aynı hizada koşma hatta öne geçme bilinci ve motivasyonuyla çalışıyor. Dünyanın en önemli kulüplerinin var olduğu platformlarda yer alarak marka bilinirliğimizi artırmak ve yeni gelir kalemleri oluşturarak kulübümüzü daha ileri taşımak amacındayız. Sorare iş birliği de kulübümüzün bu yönde attığı adımlardan biri. Bu adımlar Fenerbahçe’nin yeni dünya dinamikleri çerçevesinde kendisine hem marka değeri hem de mali anlamda katma değer yaratması adına çok önemli ve Kulüp olarak öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz. Kulübümüzde forma giyen oyuncuların yüzleriyle birlikte gerçek birer değer olarak global bir oyunda yer alması da oldukça önemli. Fantezi futbol oyunlarına ilgi duyan taraftarlarımızın, dijital kartlarımıza oldukça ilgi göstereceğine inanıyoruz. İş birliğinin başarılı olmasını, kulübümüze güç katmasını temenni ediyorum.” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Yapılan lisanslama anlaşmasına dair görüşlerini paylaşan Sorare CEO Nicolas Julia, “Fenerbahçe’nin aramıza katılan ilk Süper Lig ekibi olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu zamana kadar Türkiye’de anlaşmalı olduğumuz bir kulüp olmamasına rağmen ülkedeki fantezi futbol oyunlarına olan ilgiye bağlı olarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen pazarımız olması bizi oldukça etkilemişti. Fenerbahçeliler, Sorare dijital kartlarla hem oyun içinde hem de gerçek dünyada kulüplerine bağlılıklarını en iyi şekilde gösterebilecekler.” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'nin Sorare’a dâhil olmasıyla, özellikle oyunun popülaritesini artırdığı Asya ve Amerika kıtalarındaki kullanıcılara, keşfedilmemiş seyirci kitlelerine ulaşarak uluslararası marka bilinirliğini artırabileceğini ve Sorare’ın yarattığı bu yeni lisanslama kategorisinin, fantezi futbol lisanslamasıyla kulübümüz için yeni bir gelir kalemi oluşturacağını söyleyen Nicolas Julia, “Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ve futbolun da ciddi şekilde etkilendiği bu yeni durumda, Sorare futbol takımlarına ilgi yaratabilmesi için yeni bir fırsat sunuyor ve futbol kulüplerinin gelir kalemlerini çeşitlendirmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Sorare CEO’su kısa bir sürede dünya genelinde önemli bir kullanıcı sayısına ulaşan oyunla ilgili “Milenyum kuşağı, kendilerini de çok yakalayamayan ve angaje olmamış uzun spor yayın formatlarıyla arasındaki mesafeyi giderek artırıyor. Seyirci ilgisinin en önemli gelir temeli olduğu böyle bir ekonomide, oyunlar futbol markalarının bu genç kitleye ulaşabilmeleri için yeni bir yol sunuyor.” diyerek sözlerini tamamladı.



