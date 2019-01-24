Fenerbahçe, Sopron'u deplasmanda geçti: 80-84

Kadınlar FIBA EuroLeague B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket’i deplasmanda 84-80 yendi.

24 Ocak 2019, Perşembe 22:52
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Fenerbahçe, Sopron'u deplasmanda geçti: 80-84

Kadınlar FIBA EuroLeague B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket’i deplasmanda 84-80 yendi.

Sopron şehrindeki Novomatic Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 64-61 galip tamamlasa da Fenerbahçe son çeyrekteki mücadelesiyle karşılaşmadan 84-80 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe adına ürettiği 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Cecilia Zandalasini, maçın da en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertiler, grupta 7 galibiyetine ulaşırken, ev sahibi ekip ise 5. kez yenildi.

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