Fenerbahçe sonunda aradığını buldu: Vedat Muriç

Bonservisine tam 13 milyon Euro ödenen Emmanuel Emenike... Havalimanı’nda çılgınca karşılanan ve binlerce taraftarın önünde imza atan dünyaca ünlü golcü Robin van Persie... Real Madrid, Valencia, Tottenham gibi devlerin formasını giyen Roberto Soldado... Fenerbahçe, son yıllarda forvete dünyaca ünlü isimleri transfer etti. Fernandao, Slimani ve Frey gibi golcülere de imza attırıldı. Ancak büyük umutlarla gelen bu oyuncuların sonu hüsran oldu. Vedat Muriç ise bambaşka bir hikaye yazıyor.

Yanal, boşuna güvenmedi

Kosovalı forvet, Çaykur Rizespor’dan Fenerbahçe’ye transfer olduğunda, “İyi bir yedek olur” yorumları ağırlıktaydı. Ersun Yanal ise çok istediği Muriç’e vereceği rolü belirlemişti bile. Transfer sezonu bitti, 25 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe’nin as forveti oldu. Muriç, daha ilk maçında bu görevin altından rahatlıkla kalkabileceğini gösterdi. Ligde sadece 6 hafta geride kalmasına rağmen Kosovalı forvet şimdiden tribünlerin sevgilisi haline geldi bile.

Sargıyla savaşa devam!

Taraftarın onu bu kadar çok sevmesinin nedeni peş peşe sıraladığı goller değil. Şu ana kadar 3 kez fileleri sarstı. Ancak ortaya koyduğu mücadele, hırs ve savaşçı kimliği gönülleri fethetmesini sağladı. Son olarak Galatasaray derbisinde kafasına dikiş atılması gerekirken sargıyla sahaya geri dönüp mücadelesine devam etmesi, Muriç’in neden bu kadar fazla sevildiğinin en güzel örneklerinden biri oldu.

‘İzlenmek motive ediyor ama...’

Vedat Muriç, kısa sürede Avrupa’dan birçok takımın radarına girdi. Atletico, Manchester United, Tottenham, West Ham ve Lazio, Kosovalı forveti takibe aldı. 25 yaşındaki futbolcu, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muriç, “Avrupa’nın büyük kulüplerinin beni izlemesi, bana ekstra motivasyon sağlıyor. Takip edilmek güzel. Ancak daha önce de söyledim, benim hedefim uzun yıllar Sarı-Lacivertli formayı giymek. Bu kulübün tarihine geçip, simge futbolcularından biri olmak. Bu düşüncemde en ufak bir değişim yok” ifadelerini kullandı. Golcü oyuncu son oynanan Galatasaray derbisine de değinerek, “Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Belki kazanamadık ancak tüm zorlukların üstesinden gelip 1 puanı aldık. Artık tamamen Antalayspor’u düşünüyoruz” dedi.