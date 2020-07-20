Arsenal'ın 31 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil ile ilgili son dakika Fenerbahçe gelişmesi. Uzun süredir Arsenal'dan ayrılması gündemde olan Mesut Özil'in ismi yeniden Fenerbahçe ile gündeme geldi. Bild gazetesi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile temasa geçtiğini duyurdu. Haberde; Haziran 2021'e kadar Ada ekibi ile sözleşmesi bulunan ve yıllık 12 milyon euro garanti ücret kazanan Özil'in yüksek maaşını bırakmak istemediği ve bu sebeple Sarı Lacivertli ekibin teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına bir çok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı.

Salgın sebebiyle lige verilen aranın ardından hiç forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun Arsenal'dan sonra MLS'te bir kulüpte veya Fenerbahçe'de forma giymeği planladığı gelen haberler arasında.

Acun Ilıcalı'dan müjde gelmişti

Acun Ilıcalı'dan Instagram canlı yayınında Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi gelmişti. Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini söyledi ve kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını açıklamıştı.

İşte Ilıcalı'nın sözleri: "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız.

Ali Koç'tan Mesut Özil yanıtı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferinin gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya cevap vermiş ve ''Mesut Özil'e paramız yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelirse o zaman bakarız. Bugüne kadar Özil için hiçbir girişimimiz olmadı.'' ifadelerini kullanmıştı.

Londra ekibiyle 271 resmi mücadelede görev alan Özil, 47 gol 75 asistlik katkı sağladı.