Fenerbahçe'de 5 futbolcu ile daha yollar ayrılıyor. Menajer Marco Kırdemir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu söyledi. Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldız ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi. Kruse transferini bitirmeye yaklaşan Fenerbahçe'ye Menajerler, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in yıllık maaş talebinin 3 milyon Euro olduğunu, bunun karşılanması durumunda Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığını ilettiler. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinin özeti bu şekilde! İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE'DEN 5 AYRILIK DAHA!

Ali Koç yönetiminde yeni yapılanmaya giden ancak geçtiğimiz sezon kadro mühendisliğindeki hamleleri olumsuz sonuç veren Fenerbahçe yeni sezonda benzer hataları tekrarlamak istemiyor.

Ancak bunu yaparken de kadro fazlası isimlerden kurtulması gerekiyor. Geçen sezon büyük beklentilerle kiralanan ancak hayal kırıklığı ile sonuçlanan Benzia, Slimani ve Ayew ile yollar ayrılmıştı. Sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Soldado ile yeni mukavele yapılmamış, Valbuena ile de anlaşma sağlanarak vedalaşılmıştı. Bunlara bir sene daha mukavelesi olan Mehmet Topal eklendi. Gözler diğer isimlere çevrildi.

Tatlı ayrılık olsun!

Koç yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği gerek performans olarak yeterli bulunmayan gerekse maliyet olarak çok yüksek ücretler alan isimlerle tatlı ayrılmak istiyor. Kim mi bunlar? Bekleneni veremeyen Reyes, Frey ile eski görüntüsünün çok uzağında olan Alper Potuk ile İsmail Köybaşı... Kameni’yi ise ayrı bir yere koymak gerekiyor. 2 milyon avroluk ücreti başka bir kulüpte bulamayacağı için tabiri caizse yattığı yerden para kazanan tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezonlarda anlaşmalı ayrılığa da sıcak bakmamıştı. Ancak bu isimlerin hepsiyle pazarlıklar devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Alper Potuk’ta problem olmayacak gibi.

(Türkiye Gazetesi)

FENERBAHÇE YANN M'VILA İLE ANLAŞTI

FIFA menajeri Marco Kırdemir, Radyospor'da yayınlanan Yeşil Koltuk programında Hasan Bek ve Eyüp Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

Marco Kırdemir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu söyledi. Sarı lacivertliler oyuncu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fransız ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi karşılığında transferi askıya aldı. Öte yandan Kırdemir, Fransız ekibi oyuncunun bonservisinde indirim yaptığı takdirde Fenerbahçe'nin tekrar M'Vila'ya yöneleceğini açıkladı.(Ajansspor)

FENERBAHÇE'NİN GİZLİ HEDEFİ LIMA!

Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldız ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.

Brezilyalı yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor. Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.

Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu... 2 yıl önce de gündeme gelen Sambacı, F.Bahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti. 14 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Lima'nın Palmeiras'la 2022'ye kadar sözleşmesi var. (Takvim)

FENERBAHÇE ALPER'İ GÖNDERMEK İSTİYOR!

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor. Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı. Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon Euro'luk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi. (Takvim)

DANIEL STURRIDGE SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe santrfor bölgesi için Max Kruse transferinde sona yaklaştı. Oyuncu ile 2.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı, Alman golcünün gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceği kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından kulübe sürpriz bir forvet önerisi geldi. Menajerler, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in yıllık maaş talebinin 3 milyon Euro olduğunu, bunun karşılanması durumunda Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığını ilettiler.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyla ilgili henüz bir adım atmadı. Ancak 29 yaşındaki golcünün yıllık maaş talebini düşürmesi durumunda harekete geçilebileceği ifade edildi. (Sabah)

ELJIF ELMAS'A TOTTENHAM'DAN 17 MİLYON EURO

İngiltere'de yayın yapan The Guardian’dan çok önemli bir iddia geldi. Uzun süredir Tottenham’a gideceği konuşulan Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki Makedon orta sahası Eljif Elmas için 17 milyon euro ve sözleşmesi 2020’de tamamlanacak Hollandalı forvet Vincent Janssen’in bonservisinin teklif edileceği öne sürüldü.

Premier Lig’de ve Devler Ligi’nde bu kez kupayı kaldırmayı kafasına kolan İngiliz ekibi, kadrosunda büyük reform yapacak. 2017-18 sezonunun başında, Tottenham’dan Fenerbahçe’ye kiralık gelen Janssen, sakatlıkla boğuşsa da gösterdiği performansla taraftarın ve camianın beğenisini toplamıştı.Janssen, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyebilir.

WURZENBERGER: KRAL KRUSE

Fenerbahçe’nin gündemindeki Alman yıldızı, Bild Gazetesi’nin Werder Bremen muhabiri Lena Wurzenberger anlattı: Fenerbahçe’nin gündemindeki Max Kruse, çok ama çok zeki bir oyuncu. Bremen’de oynarken teknik direktör Florian Kohfeldt’in saha içindeki lideriydi. Onun gibi oyunu çok iyi okuyan ve boşlukları çok iyi görebilen bir futbolcu Bundesliga’da oldukça az. Kesinlikle lider bir oyuncu. Kruse’u burada taraftarlar çok seviyordu ve bu yüzden takımın en iyi oyuncusu olarak ona, ‘Kral Kruse’ lakabını takmışlardı. Uzun yıllar Bremen’in kaptanlığını yaptı ve genelde takım onun üzerine kurulurdu. Çok hızlı bir oyuncu olmasa da, sol ayağı çok güçlü. Özellikle penaltı atışlarında tam bir öldürücü forvet. Bundesliga kariyerinde kullandığı 12 penaltının 12’sinde de fileleri havalandırmayı başardı.

Parayı takside unuttu

31 yaşındaki oyuncunun zayıf tarafı ise yeterli derecede disiplinli olmaması. Geçen sezon öncesi tatil için Las Vegas’taydı. Buraya gitmesinin sebebi ise poker oynamak içindi. Tatilden kilo fazlasıyla döndü ve fazla yağlarından kurtulmak için liposakşın yaptırdı!

Ancak fazla kilolarından sezonun ikinci yarısında tam olarak kurtulabildi ve ideal kilosuna kavuştu. Ayrıca 2016’da Wolfsburg’da oynarken Berlin’de katıldığı bir poker turnuvasında kazandığı 75 bin Euro para dolu çantayı takside unuttu! Para uzun uğraşlar sonunda geri geldi ancak kulüp, bu durumdan dolayı ona 25 bin Euro ceza kesti. Alkol ya da sigara kullanmıyor ama nargile içmeyi seviyor.

ABD’de noktalamak istiyor

Ayrıca gerçek bir Nutella (Çikolata ve fındıktan oluşan krema) hastası. Bremen’de oynarken odasında her zaman Nutella bulunduruyordu. Alman ekibinden ayrılmasının nedeni ise kulübü yeni sözleşme için çok fazla bekletmesiydi. Daha iyi teklifler için Bremen’e cevap vermekte gecikince, kulüp yönetimi de yeni sezon planlaması yapacağı için görüşmeleri sonlandırdı. O da böylece tamamen boşa çıkmış oldu. Kız arkadaşın dan bir çocuğu var ve onlar ABD’de yaşıyorlar. Bu yüzden ileride kariyerini ABD’de sonlandırmak ve onlarla daha çok vakit geçirmek istiyor.

TOPAL 14 MİLYON BIRAKIP GİTTİ!

Fenerbahçe’de bir dönem bitti... 2012’den bu yana Sarı-Lacivertli takımda bulunan, kaptanlık pazubandını takan Mehmet Topal kulüple bağlarını koparttı. Resmi site aracılığıyla 33 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken, Topal da bir ayrılık mesajı yayınladı.

İlk günden bu yana terinin son damlasına kadar çabaladığını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020’de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile fesih etmiş bulunuyoruz” dedi.

‘Konuşmayacağım’ mesajı

Başkan Ali Koç’tan tesis çalışanlarına kadar herkese teşekkür eden Mehmet Topal, bundan sonraki dönemle ilgili de önemli bir mesaj verdi: “Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır”

Yeni rotası yurt dışı

Bonservisini eline aldıktan sonra Mehmet Topal ile ilgili pek çok transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig’de pek çok takımın Topal’ı alacağı kulislerde konuşulurken, oyuncu cephesinin planı ise çok farklı. 33 yaşındaki yıldız orta saha, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor. Önceliği ise Avrupa kulüplerinden biri. Daha önce La Liga’da Valencia forması giyen Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak’ın da Avrupa’da olduğu öğrenildi.

Yerine Fejsa geliyor

Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Topal’ın boşluğunu Ljubomir Fejsa ile dolduracak. Haftalar önce anlaşma sağlanan ve son olarak kulübüyle de el sıkışılan 30 yaşındaki Sırp futbolcunun kısa sürede açıklanması bekleniyor. Geride bıraktığımız sezon Benfica’da 33 maça çıkan Fejsa, 1.83 boyunda ve aynı Topal gibi merkez orta sahada defansif yönlü görev yapıyor.

Ozan ve Emre’ye yer açıldı

Mehmet Topal’ın gitmesiyle birlikte Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’de kalma şansı arttı. Geçen sezonun devre arasında kiralık gittiği Alanyaspor’da çok iyi bir dönem geçiren ve tekrar A Milli Takım’a çağrılan genç futbolcu, tatilde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medyadan sürekli idman görüntülerini paylaşıyor. Ozan, Topal’ın yokluğunda Ersun Yanal’ın gözüne girmeye çalışacak. Aynı şekilde transferi için anlaşmaya varılan Emre Belözoğlu’na da orta saha rotasyonunda daha fazla forma giyebilir.

BERKE İÇİN TEHLİKE ÇANLARI!

Geçen sezon yaz döneminde Başkan Ali Koç’un tarif ettiği vizyonun bir parçası olarak Altınordu’dan transfer edilen Berke Özer, tek bir lig maçına dahi çıkamadı. Sarı-Lacivertliler, Volkan Demirel ve Berke’ye rağmen lig başladıktan sonra Harun Tekin’i almıştı.

Bu sezon da kaleci arayışları devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kadrodaki kaleci bolluğuna karşın ısrarla Ankaragücü’nün 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır’ı istiyor. Üstelik sözleşmesi uzatılmazsa Volkan’ın yerine de Mert Günok konuşuluyor. Kısacası Berke’nin yeni sezonda yine şansı çok zor.

En iyi 60 listesinde

Altınordu’da görev yaptığı dönemde Manchester City, Juventus, Chelsea gibi Avrupa devlerinin scoutları (izleme ekibi) tarafından takip edilen Berke, 2017’de İngiliz The Guardian’ın ‘en iyi 60 genç futbolcu’ listesinde yer almıştı. Ancak O Berke için Fenerbahçe’de deyim yerindeyse tehlike çanları çalıyor, belki de kariyeri tam tersi bir noktaya gidiyor!

KJAER'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Roman Neustadter'in ayrılığı, Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine eski yıldızlarından Simon Kjaer gelmişti. Sevilla'da gözden düştüğü iddia edilen 30 yaşındaki savunmacının tatil için Türkiye'ye gelmesi de transfer dedikodularını iyice güçlendirmişti. Kjaer'in menajerliğini yürüten Mikkel Beck ise yaptığı son açıklamayla Sarı Lacivertliler'e açık kapı bıraktı.

Danimarka'nın yüksek tirajlı tabloidlerinden Ekstra Bladet'e oyuncsunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beck, "Sportif direktör Monchi ile yaptığımız görüşmeden şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Simon rotasyon oyuncusu olmak istemiyor. Şu anda en büyük problem de bu. Kendisi, artık dünya klasında bir futbolcu ve kariyerinin zirvesinde. Sevilla'nın kabul edeceği bir teklif gelirse biz de bunu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Endülüs ekibine 2017 yazında 12,5 milyon euro karşılığında sattığı Kjaer'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Sarı Kanarya'nın eski oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler