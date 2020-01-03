Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarın başlayacak devre arası transfer dönemi öncesi sarı-lacivertli takımın transfer çalışmaları devam ediyor. Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Ersun Yanal'ın vereceği rapor doğrultusunda Ali Koç yönetiminin önemli isimleri devre arasında kadroya katması bekleniyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve tüm transfer detayları...

FENERBAHÇE MARCOS ROJO TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Ersun Yanal’ın savunmaya istediği takviye, hem sol bekte hem de stoperde oynayabilen bir ismin alınmasıydı. Ancak Atalanta’nın Kjaer’i gönderme kararı alması sonrası bu öncelik rafa kalktı, Danimarkalı için girişimler başladı. Her şey yolunda giderken Trabzonspor’un devreye girmesi ve Sevilla’nın fiyat yükseltmesi, yönetimi hemen alternatif isimlere yöneltti. Daily Express’e göre bu isim Marcos Rojo. Gazete, Manchester United’dan ocak ayında ayrılacak oyuncularla ilgili yaptığı haberde, Arjantinli savunmacının Fenerbahçe’ye gideceğini yazdı.

Yönetimin eli rahatlayacak

Adı Fiorentina ile de anılan 29 yaşındaki futbolcu, tam da Yanal’ın istediği profile uyuyor. Rojo, hem stoperde hem de savunmanın solunda görev yapan bir isim. Üstelik ‘öylesine’ değil, gerçek anlamda iki mevkide de başarıyla oynuyor. Fenerbahçe, sözleşmesi 2021’de bitecek olan Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler stoper-sol bek takviyesini tek imzayla halletmiş olacak. Ekonomik anlamda yönetimin eli rahatlayacak.

MELNJAK İÇİN KARAR VERİLDİ!

Son dakika haberi: Sarı-Lacivertliler’in sol bek adayları arasında yer alan Dario Melnjak için Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ‘Mutlaka kalmalı’ yönünde rapor verdi. Kartal, Hırvat futbolcunun takımın en önemli ismi olduğunu ve alternatifi bulunmadığını kaydetti.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki sol beki uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. Rizespor Yönetimi ise oyuncuyla yeni kontrat imzalamanın peşinde. Yönetim, Melnjak’ın tavrına göre karar verecek.

FALETTE'DEN KÖTÜ HABER!

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan stoperlerden biri de Simon Falette’ti. 27 yaşındaki oyuncu, Frankfurt’ta beklediği kadar forma giyemediği için ayrılık kararı aldı. Sarı-Lacivertliler’in durumunu sorduğu Falette için Köln’ün harekete geçtiği belirtildi.

Alman basınında çıkan haberlere görev Kırmızı-Beyazlılar, Gineli futbolcu ile anlaşma sağladı. Kulüplerin de el sıkışmasının an meselesi olduğu, Falette’in sezonun ikinci yarısında Köln forması giyeceği kaydedildi.

ALPER POTUK İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Tecrübeli futbolcu, sezon başında maaşında ciddi bir fedakârlık yaparak alkış alsa da performans ve mental anlamda takıma faydalı olamıyor. Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor gibi kulüplerin girişimlerine karşın Alper’in İstanbul’da kalmak istemesi işleri zora sokuyor.

Fenerbahçe’de devre arasında eksik bölgelere transfer yapabilmek için gayretli çalışmalar bulunuyor. Ancak kadroda bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertliler, henüz somut bir adım atamadı.

Kadroda düşünülmeyen isimlerden Alper Potuk için Anadolu’dan birçok önemli kulübün girişimleri var. Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor gibi takımların Alper’le ciddi ilgilendikleri bildirildi.

2022’de bitiyor

Sezon başında maaşında fedakârlık yaparak herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcunun bir türlü mental ve performans olarak takıma katkı sağlayamaması sıkıntı oluşturuyor. Son dönemde UEFA Finansal Fair Play ve TFF’nin harcama limiti konuları nedeniyle kadrosunda yer açıp maaş konusunda bazı hamleler yapmak zorunda olan Fenerbahçe, bu konuyu bir an evvel çözmek istiyor.

Kariyerini Fenerbahçe’de ve İstanbul’da devam ettirmek isteyen Alper Potuk’un ilk etapta Anadolu’dan gelen tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Şu anda yüzde 40’lı indirimli haliyle 1.4 milyon euroya yakın bir maaşı olan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek. Fenerbahçe’deki şansını zorlamaya çalışan ama ligin ilk yarısında hem fiziksel hem de mental olarak verimli olamayan Alper Potuk’un devre arası bitmeden bir kulübe gönderilmesi hedefleniyor. Dış transfer kadar iç transfere de önem veren sarı-lacivertli kulüp, gidecek-kalacaklar dengesini belirleyip, ekonomik ve kadro planlaması olarak belli bir noktaya çıkmak istiyor.

Bu nedenle ilk gitmesi beklenen isimlerin başında Alper Potuk var. Ancak İstanbul’daki kurulu düzeni, farklı bir şehire gitmeye soğuk bakması ve Fenerbahçe’de sözleşmesini tamamlama düşüncesi nedeniyle Alper Potuk konusu çözülmeye çalışılıyor.

Çalımbay istiyor

Şu anda Sivasspor ve Alanyaspor, Alper için en istekli ve en ciddi girişimleri olan kulüpler. Erol Bulut ve Rıza Çalımbay da bizzat isim olarak Alper Potuk’un transferine onay verdi. Hatta bir dönem TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un da ilgi duyduğu yıldız oyuncunun maaşının yüksek olması nedeniyle görüşmeler yapılmadan bu ihtimalin rafa kalktığı ifade edildi. (Skorer)

ZAJC'A 10 MİLYON EURO!

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe’de yönetim, UEFA ve TFF kriterlerine rağmen teknik direktör Ersun Yanal’ın transfer taleplerine cevap vermeye çalışırken Rusya’dan umutlandıran bir haber geldi. Açık ara liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Zenit, Miha Zajc için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Rus ekibi, Sivas maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan Sloven yıldızın sağlık raporlarını istedi. Hiç vakit kaybetmeden cevap veren sarı-lacivertlilerde umutlu bir bekleyiş başladı. Şubat sonunda sahalara dönmesi beklenen Zajc’tan 8 milyon avro civarında bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe amacına ulaşırsa futbolcunun senelik ücret yükünden de kurtulacağı için yaklaşık 10 milyon avroluk bir kaynak oluşturacak.

Ancak şu anda eksi 21,5 milyon avroda olan Fenerbahçe’nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre transfer yapabilmek için açığın tamamını kapatması, ayrıca yeni transferler için de bütçe ayırması gerekiyor. Bunun için sadece Zajc operasyonu yeterli değil. Satış listesindeki diğer isimle, sezon başından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin yanı sıra Alper Potuk, Adil Rami ve Mevlüt. Ersun Yanal’ın yeni gözdesi Jailson ve eski prensi Tolgay Arslan’a da gelecek teklifler de değerlendirilecek. Piyasası en yüksek ve talibi en çok Vedat Muriç’i satmamakta kararlı olan sarı-lacivertliler mevzu bahis bu oyuncuları istedikleri rakamlara elden çıkarabilirse kurtulacakları ödeme yükü de hesaba katıldığında hem müeyyidelerden kurtulacak hem de transfer yapabilecek. Kaynak: Türkiye Gazetesi

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA!

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Sarı- Lacivertli yönetim Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edilen PSG'li Moting için girişimlerini hızlandırdı. Bu oyuncu için Sportif Direktör Damien Comolli'nin bizzat görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

PSG'de 2. sezonunu yaşayan Moting bu sezon beklenen şansı bulamazken gözden düştü. Kamerunlu futbolcu 13 resmi karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de oynarken 4 gol attı.

Moting'in asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen forvette de yer almasını bir avantaj olarak gören Sarı-Lacivertliler bu oyuncuyu bonservissiz almak için PSG ile görüşmelere hız verdi.

Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Comolli'nin PSG'yi ikna etmeye çalıştığı Moting'in menajeriyle de görüşmeler yaparak bu işi noktalamak istediği öne sürüldü.

PSG'de bu sezon 13 maçın 7'sinde ilk 11'de oynayan 30 yaşındaki Jean Eric Maxim Mot ing fileleri 4 kez sarsarken, 1 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon 31 resmi karşılaşmada forma giyen Moting, bu maçların 13'ünde ilk 11'de oynadı ve 3 gol attı. Kamerunlu futbolcu bu sezon ise 13 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez havalandırdı.

Kaynak: Takvim

JAILSON'A SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson için Fransız ekibi Marsilya'nın harekete geçtiği öne sürüldü.

Marsilya'nın Jailson dışında birkaç alternatifinin daha olduğu öğrenildi. Ancak Jailson'un bu isimler arasında ilk sırada olduğu ve Marsilya'nın Fenerbahçe'ye resmi teklife hazırlandığı iddia edildi.

Kaynak: Takvim











