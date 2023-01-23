Fenerbahçe, son 3 deplasmandan 9 puan çıkardı

Spor Toto Süper Lig ’in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin 74. dakikasında Attila Szalai’nin savunma arkasına attığı pası kontrol eden Michy Batshuayi, ceza sahası içinde kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. Sarı-lacivertliler bu golle 1-0 öne geçerken, 5 dakika sonra kalesinde gördüğü gole engel olamadı.

89. dakikada Valencia’nın sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içinde müsait durumdaki Bathuayi’ye yerden ortasında Glumac ayak koyarak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmazken Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Antalyaspor ve Gaziantep FK’yı deplasmanda aynı skorla 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler son 3 deplasmandan 9 puan çıkarttı. Bu sonuçla Kanarya puanını 41’e yükseltirken, Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı. (İHA)







