Fenerbahçe Soldado kararını verdi!

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosuna iki iyi golcü takviyesi yapacak. Islam Slimani ve Michael Frey sezon sonu takımdan gidecek. Soldado’nun da opsiyonunun devreye girmesi az sayıdaki maç sayısı ve anlaşmasındaki detaylar nedeniyle mümkün değil.Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivetliler bir yandan da mali sıkıntılarla boğuşuyor.

Üst düzey golcülerin de maliyetleri çok yüksek. Soldado ikinci forvet olarak düşünülüp birinci forvet bölgesine daha etkili ve genç bir isim alınacak. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu bonservis bedeli vermekte zorlanması. Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle adımlarını dikkatli atmak zorunda olan yönetim; takımı, ligi tanıyan ve performans olarak memnun kalınan Soldado ile devam etmeyi hedefliyor.

Bu sayede bonservis bedeli ödenmeden kaliteli ve tecrübeli isimle devam edilmiş olunacak. İspanyol futbolcu da takımda kalmak istiyor. Arap kulüplerinden teklif olsa da 33 yaşındaki oyuncu bu teklifleri biraz daha geç dönemde değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyor. (Milliyet)