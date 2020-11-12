Fenerbahçe sol beki Novak forma şansı bekliyor

Uzun yıllar sol bekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, sezona 2 iyi sol bek alarak girmişti. Sarı-Lacivertli ekip, sözleşmeleri biten Trabzonsporlu Filip Novak ve Beşiktaşlı Caner Erkin'i kadrosuna katmıştı. Caner Erkin'in sezona formda başlamasıyla Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Filip Novak kulübeye mahkum oldu. Sarı-Lacivertli ekibin Trabzonspor'dan kaptığı Filip Novak, sol bek olmasına rağmen geçen sezon ligde tam 7, toplamda da 10 gol atmıştı.

Fenerbahçe'nin evinde Konyaspor'a gol atamadan kaybetmesi ve kamuoyunda Caner Erkin'in performansının tartışılmasıyla, Erol Bulut'un milli aradan sonraki ilk maç olan Gençlerbirliği deplasmanında tercihi de merak edilir hale geldi. Trabzonspor'da oynadığı süre boyunca ilk 11'in değişilmezi olan ve bu başarısıyla da Fenerbahçe'nin tercih ettiği Novak, hocası Erol Bulut'tan forma bekliyor.