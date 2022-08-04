Dinamo Kiev'e elenmesi sonrası Şampiyonlar Ligi hayallerini erteleyen Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde Çekya temsilcisi Slovacko’yı konuk ediyor. Sarı-Lacivertliler bu turu geçip, Play-Off’ta da Wien’i eleyerek gruplara adını yazdırmak istiyor. Dinamo Kiev mücadelesinde Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran Sarı-Lacivertli futbolseverler, yaşanan yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde de takımını yalnız bırakmayacak. Slovacko mücadelesi öncesinde neredeyse tüm biletlerin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda taraftarlar yine takımları için itici güç olacak.

FENERBAHÇE-SLOVACKO CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Slovacko muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

Jorge Jesus: Takımımız çok güçlü ve dengeli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynanacak mücadele öncesinde konuştu. Portekizli teknik adamın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Bizim için farklı bir sınav. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Türk takımları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi turnuvalarda son dönemde ileri gidemedi. Biz de bu sene başarılı olmak istiyoruz. Her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Takımımız çok güçlü ve dengeli. Bizim için en önemli turnuva Süper Lig , gerçekçi olmak gerekirse herhangi bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ni kazanmayı kendine hedef koymuyor."

'Bir kaleci daha...'

"Bizim için bu sene en önemli turnuva Türkiye Ligi. En önemli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin Avrupa'da kendini her zaman göstermesi gerekiyor. Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro. Elimizdeki diğer forvetlere de güveniyoruz. Onlara inanıyorum, güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu, bir kaleci daha almak."

Berisha ve Lemos ilk kez...

Dinamo Kiev ile oynanan maçta UEFA listesinde yer almayan Uruguaylı stoper Lemos ile Alman golcü Mergim Berisha Slovacko maçı için listeye dahil edildi. Alman golcü Berisha ve Uruguaylı stoper Lemos maça yedek kulübesinde başlayacak. İki futbolcu karşılaşmada görev alırsa, bu sezon ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Ertuğrul Çetin siftah yapacak

Sakatlığı nedeniyle yoğun tedavi uygulanan kaleci Altay Bayındır, kritik maçta yer alamayacak. Kaleyi ise altyapıdan yetişen Ertuğrul Çetin koruyacak. Yedek kulübesinde ise yine altyapıdan 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz yer alacak. 19 yaşındaki Ertuğrul, ilk kez bir Avrupa mücadelesinde takımın kalesini koruyacak.

Avrupa'da 243. randevu

Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.