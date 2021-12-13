Fenerbahçe - Slavia Prag maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe 'nin rakibi Slavia Prag oldu.

İlk maç 17 Şubat 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da oynanacak.

Kura çekimi öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur" demişti.

Kura çekimi sonrası ise Slavia Prag, sosyal medya hesabından "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" diye paylaşım yapıldı.

Slavia Prag, bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde E Grubu'nda mücadele etti. Feyenoord, Union Berlin ve Maccabi Haifa'nın yer aldığı grupta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Çekya ekibi, grubu 8 puanla 2'nci sırada tamamlayarak play-off turunda oynama hakkı elde etti. Çekya ekibi evinde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alırken; deplasmanda ise 1 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.