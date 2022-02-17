Fenerbahçe - Slavia Prag maçının kadrosunda altyapıdan 5 isim

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ederken Sarı Lacivertliler'de altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi.

Kanarya'da sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncu görev alamazken yedek kulübesi ağırlıklı olarak altyapıdan oluştu. Sarı Lacivertliler'de Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'ın şans vermesini bekledi.







