Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edeceği karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe perşembe günü sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Maurizio Mariani'nin düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.



