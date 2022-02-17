Fenerbahçe - Slavia Prag maçı önizleme

Ligde şampiyonluktan ümidini kesen Fenerbahçe , Türkiye Kupası’ndan da şansız bir şekilde elendi. Tek iddiası Avrupa olan temsilcimiz tüm dikkatler bu maça çevrilmiş durumda. Sezonun genelinde istikrarsız bir performans sergileyen sarı lacivertli ekip evinde oynadığı son 5 maçta sadece 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabildi. Fenerbahçe'de Gustavo, İrfan Can ve Serdar Dursun dışında Crespo ve Rossi bu maçta forma giyemeyecek.

Slavia Prag lige iyi başlasa da son haftalarda form düşüklüğü dikkat çekiyor. Son 3 maçta 5 puan kaybeden konuk ekip, kupada da Sparta Prag’a boyun eğdi. Öte yandan bu sezon Avrupa maçlarında çıktığı 5 deplasmanda sadece 1 puan alabilen Slavia Prag bu maçla birlikte kötü gidişatı durdurmak istiyor.

İki takımında olumsuz önlerini düşünerek tahminde bulunmak zor olsa da deplasman ekibinin eksik Fenerbahçe karşısında 1 gol atmasını bekleyebiliriz.