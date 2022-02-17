UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Fenerbahçe Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetiminde son olarak Süper Lig 'de Giresunspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe Avrupa'da da kazanarak moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.45'te başlayacak müsabaka EXXEN'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Slavia Prag ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka

Fenerbahçe'de 4 eksik...

Sarı-Lacivertli takımda Mesut Özil ve yanak kemiği kırılan Serdar Dursun takımla çalışmalara başladı. Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlığı devam ediyor. Ozan Tufan takımla çalışmalara geri döndü...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa ligi listesi

Ozan Tufan ve Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi ve Miguel Crespo listeye dahil edilmedi.

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

Slavia Prag'da son durum!

Çek Cumhuriyeti temsilcisi Slavia Prag 21. haftası geride kalan ligde Victoria Plzen'le birlikte 51 puanda zirveyi paylaşıyor. Çek ekibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord, Union Berlin ve M.Haifa'nın yer aldığı gruptan 8 puanla ikinci sırada çıkmıştı.

Rövanş 24 Şubat'ta

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat günü Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak.