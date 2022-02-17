UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe , yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, saha avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermeyi ve rövanş öncesi avantajı kapmayı planlıyor. Kanarya, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.









Gözler Valencia ve Mert Hakan'da

Slavia Prag ile bugün oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe’nin sezonun kalan bölümündeki en kritik sınavlarından biri olacak. İsmail Kartal, bu zorlu maçta, rövanş için avantajlı skoru getirecek planı belirledi. Tecrübeli teknik adam, rakibin özellikle mücadele gücüne dikkat çekti. Kartal ayrıca öğrencilerinden, Slavia’nın geriden oyun kurmasını engellemelerini istedi. Bunun için Valencia ve Mert Hakan’a özel rol verdi. Ekvadorlu yıldız, hücum hattının patronu olacak. Tecrübeli futbolcu, top rakipteyken stoperlere yapılacak baskıyı yönetecek. Valencia, takımı topu aldığında ise savunmadaki boşlukları belirleyip defansın arkasına sarkmaya çalışacak.

Kanatlara dikkat

Mert Hakan Yandaş ise orta sahanın dinamosu olacak. Başarılı oyuncu, aynı Giresunspor maçında olduğu gibi topa yapacağı baskıyla rakibi hataya zorlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, kapılan topları da en kısa sürede rakip yarı alana taşımaya çalışacak. İsmail Kartal, Slavia Prag’ın kanatlardaki skorer isimlerine de dikkat çekti. Başarılı çalıştırıcı, Olayinka ve Schranz’ın kanattan yapacağı ceza sahası girişlerine dikkat edilmesini istedi. 60 yaşındaki teknik adam ayrıca şu anda Slavia Prag’ın en skorer ismi olan ofansif orta saha oyuncusu Lingr’e de yakın markaj uygulanması talimatı verdi.

’Bizi bekleyeni biliyoruz’

Slavia Prag, önceki gün İstanbul’a hasta olan teknik direktör Jindrich Trpisovsky’den yoksun gelmişti. Onun yokluğunda takımın başında yardımcısı Zdenek Houstecky olacak. 50 yaşındaki futbol adamı, zorlu Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Houstecky, “Mevcut teknik ekip olarak daha önce hiç Türk takımına rakip olmamıştık. Bu kurayı istiyorduk ve İstanbul’da oynayacağımız için mutluyuz. Hepimiz bu maç için sabırsızız. Bizi statta fırtınalı bir atmosferin beklediğini biliyoruz. Tribünlerin dolu olması muhtemel. Bence bu atmosfer bizim için çok iyi bir tecrübe olacak” ifadelerini kullandı.

‘Moral kazandık’

Yardımcı antrenör, takımının mevcut formuyla ilgili olarak, “Ligde iki maç kazanamadıktan sonra Slovacko karşılaşmasının önemi artmıştı. Evinde kolay kaybetmeyen bir takıma karşı galibiyet aldık. Bunu başarmak için herkes tüm kalbiyle savaştı. Aynısını Fenerbahçe karşısında da yapmamız gerekiyor. Slovacko galibiyeti bu zorlu karşılaşma öncesi bizim için moral oldu. Şimdi sakinliğimizi koruyarak iyi bir sonuç almamız gerekiyor” dedi.

İki takımda da sarı alarm

Hem Fenerbançe’de hem de Slavia Prag’da bu akşamki maç öncesinde önemli oyuncular cezasınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler’de Miha Zajc ve Dimitris Pelkas, kart görmeleri halinde Prag’daki rövanşta görev yapamayacak. Slavia ise bu konuda daha da sıkıntılı. Çek ekibinde kaleci Mandous, stoper Kacharaba ve Ousou ile orta saha oyuncuları Traore ve Sevcik, bu akşam sarı kart görmeleri halinde kendi sahalarındaki mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Slavia Prag’da ayrıca sağ bek Bah cezalı durumda.