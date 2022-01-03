Sarı-Lacivertliler’de Jorge Jesus’tan sonraki en güçlü aday Slaven Bilic. Yönetim, başarılı teknik adamla dolaylı yoldan temas kursa da şu anda Beijing Guoan’ın çalıştırıcısı olduğu için resmi teklifte bulunmadı. Jesus ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaz ya da iyice uzarsa, rota Bilic’e çevrilecek. Hırvat teknik adam, 4 Ocak’ta Shenzhen deplasmanında oynanacak maçın ardından kulübüyle yollarını ayıracak. Fenerbahçe Yönetimi, bu süreçte Jorge Jesus’la anlaşamaması halinde 5 Ocak’ta Bilic’e resmi teklifini yapacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, Sarı- Lacivertliler’de görev yapmaya sıcak baktığı bilinen 53 yaşındaki teknik adamın kısa sürede İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Başarılı hoca, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile anlaşamaması halinde ise ülkesi Hırvatistan’a dönerek sezon sonuna kadar dinlenmeye çekilecek.