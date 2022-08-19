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Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir maçlarının hakemleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Sivasspor; Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir'in oynayacakları maçları yönetecek hakemler belli oldu.

19 Ağustos 2022, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir maçlarının hakemleri belli oldu!

Temsilcilerimizin, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe 'nin rövanşta Austria Wien'i konuk edeceği maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak.

Sivas'ta oynanacak Sivasspor - Malmö rövanş maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Antwerp deplasmanında rövanş maçına çıkan Başakşehir'in maçını ise Avusturyalı hakem Manuel Schüttengruber yönetecek.

Fenerbahçe - Austria Wien: Jesus Gil Manzano

Sivasspor - Malmö: Srdjan Jovanovic

Antwerp - Başakşehir: Manuel Schüttengruber

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