Temsilcilerimizin, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe 'nin rövanşta Austria Wien'i konuk edeceği maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak.
Sivas'ta oynanacak Sivasspor - Malmö rövanş maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Antwerp deplasmanında rövanş maçına çıkan Başakşehir'in maçını ise Avusturyalı hakem Manuel Schüttengruber yönetecek.
Fenerbahçe - Austria Wien: Jesus Gil Manzano
Sivasspor - Malmö: Srdjan Jovanovic
Antwerp - Başakşehir: Manuel Schüttengruber