Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe , Süper Lig ’in 13. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Oyuncular sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı Lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.