Avrupa'da çok iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak muhteşem bir çıkış yakalayan ve 26 puanla liderlik koltuğunda oturan, rüzgarı arkasına alan, önüne çıkan engelleri bir bir geçen Jorge Jesus’un ekibi yakaladığı müthiş seriyi sürdürmeye kararlı. Avrupa’da destan yazan Sivasspor ise ligde ise şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. 10 puanla 16. basamakta bulunan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, 6 maçtır kaybetmedikleri Fenerbahçe karşısında yeni bir sayfa açmak istiyor.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia

Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Fenerbahçe çok formda

Jorge Jesus’un da, “Daha iyisi olamazdı” sözleriyle dile getirdiği müthiş başlangıç, Fenerbahçe’yi iki kulvarda da zirveye taşıdı. Kanarya, Avrupa Ligi B Grubu’nu lider bitirerek aynı Sivasspor gibi mart ayına kadar Avrupa macerasına ara verdi. Onlar da artık tamamen lige odaklanacak. Sarı Lacivertliler ile Yiğido arasındaki en büyük fark ise Jorge Jesus ve öğrencilerinin Süper Lig’e de damga vurmuş olması.

6 galibiyet, 1 beraberlik

Fenerbahçe, son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak muhteşem bir seri yakaladı, zirveyi ele geçirmeyi başardı. Üstelik bunu, birçok takıma oranla 1 maç eksik oynamasına rağmen yaptı. Sarı-Lacivertliler, resmi maçlarda ise peş peşe 13 kez yenilgi yüzü görmedi. Formunun zirvesinde olan Kanarya’nın bugün en önemli avantajlarından biri de yine taraftarı olacak. 12. adam bu mücadeleye de büyük ilgi gösterdi, satışa çıkan 43 bin 822 biletin tamamı tükendi.

Jesus’tan son uyarı

Jorge Jesus, dünkü son antrenmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, “Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Bunun bilincinde olup, ayaklarımızın yere sağlam basması gerek. Sivasspor ligde istediği konumda olmasa da Avrupa’da kalitesini gösterdi. Bize karşı ekstra motive olacaklar. Sizden beklentim her zamanki gibi aynı, rakibe bakmadan, sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayarak elinizden gelenin en iyisin ortaya koymanızı istiyorum” dedi.

5 oyuncu yok Rossi belirsiz

Fenerbahçe’de son haftalarda olduğu gibi Sivasspor maçı öncesinde de önemli eksikler var. Son olarak Lincoln, Dianmo Kiev karşılaşmasını tamamlayamamıştı. Brezilyalı oyuncu bugün forma giyemeyecek. Ayrıca Luan, Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat ve Gustavo’nun sakatlıkları da devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’de Diego Rossi’nin durumu ise belirsiz. Uruguaylı oyuncu hakkındaki son karar, maç saatinde verilecek. Rossi’nin kadroda olma ihtimali var.

Hüseyin Göçek’le farklı kazanmıştı

MHK, bu akşamki maç için Hüseyin Göçek’i görevlendirmişti. 45 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Fenerbahçe, bu sezon Göçek’in düdük çaldığı tek maçta Alanyaspor’u ağırlamış ve sahadan 5-0’lık galibiyet ile ayrılmıştı. Maçta Sarı-Lacivertliler lehine penaltı kararı çıkarken, Alanya’dan 2 oyuncu sarı kart görmüştü. Sivasspor ise ligin 6. haftasında Hüseyin Göçek’in yönettiği maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Valencia'nın gözü krallıkta!

Enner Valencia, bu sezon ligde tam anlamıyla tozu dumana kattı. Tecrübeli oyuncu, henüz 13. haftada 11 gole ulaştı. Üstelik bunu, 10 karşılaşmada forma giyip sahada sadece 675 dakika kalarak başardı! Valencia’nın krallık yarışındaki en yakın takipçisi Haji Wright. ABD’li yıldız, fileleri 8 kez sarsarken, bu sayıya 11 maçta 1050 dakika süre alarak ulaştı. Jesus, geçen haftaki İstanbulspor mücadelesinde öğrencisini yedek bırakmıştı. Valencia, 66. dakikada oyuna girmesine rağmen 5-0 kazanılan maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlamayı başardı. 32 yaşındaki hücum oyuncusunun bugün Sivasspor maçında 11’e dönmesi bekleniyor.

1 kez başardı

Kariyerindeki tek gol krallığına 2013- 14 sezonunda Meksika Ligi’nde Pachuca formasıyla ulaşan Enner Valencia, Fenerbahçe’de de bu başarıyı tekrarlamanın peşinde. Sivasspor’u gözüne kestiren Ekvadorlu futbolcu, bu akşam da ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvedeki konumunu pekiştirmek ve aynı zamanda takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamak istiyor. Yıldız futbolcunun Yiğido karşısında hücumdaki partnerinin ise bu kez Joao Pedro olması bekleniyor.

Sivasspor çıkış peşinde

Sivasspor, dar kadrosuna rağmen Konferans Ligi’nde tarihi bir başarı elde etti. Kırmızı Beyazlılar, G Grubu’nda 6 maçta topladığı 11 puanla adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak Yiğido için lig macerası, bambaşka bir şekilde gelişti. Rıza Çalımbay’ın ekibi, 12 mücadelede hanesine 10 puan yazdırabildi ve düşme hattından çıkamadı. Marta kadar Avrupa macerasına ara veren Sivasspor, artık tamamen lige yönelecek.

Kırmızı-Beyazlılar, bunu fırsata çevirip kısa sürede orta sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ligin lideri ve flaş takımı Fenerbahçe karşısında alınacak güzel bir sonuç, bundan sonrası için de Sivasspor’a büyük moral sağlayacak. Kırmızı-Beyazlılar’ın rakibine 6 maçtır kaybetmemesi, bu zorlu mücadele öncesinde en dikkat çeken istatistik.

3 eksik var

Yiğido’da zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sağ bek Murat Paluli, sol bek Uğur Çiftçi ve hücum oyuncusu Leke James, sakatlıkları nedeniyle İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Rıza Çalımbay’ın, sol bekte Ziya Erdal’ı oynatma ihtimali yüksek. Sağ bekte ise Slavia Prag deplasmanında olduğu gibi, asıl pozisyonu stoper olan Caner Osmanpaşa’nın oynaması bekleniyor.

Son antrenman Beşiktaş ’ın tesisinde

Sivasspor, 24 kişilik oyuncu kafilesiyle dün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi. Kırmızı-Beyazlılar, önce konaklayacakları otele giderek yerleşti. Ardından buradan Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Yiğido, saat 16.00’da başlayan son antrenmanını burada gerçekleştirdi. Bu idmanla birlikte Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Beyazlılar, yeniden otele geçerek kampa girdi ve mücadele saatini beklemeye başladı.