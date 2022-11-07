Fenerbahçe - Sivasspor maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig 'de İstanbulspor'u 5-2'yle geçip liderliğini sürdüren Fenerbahçe , hafta arası da Polonya'da Dinamo Kiev'i 2-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayıp adını Son 16 turuna yazdırdı. İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle Sivasspor 'a karşı forma giyemeyecekler. Diego Rossi iyileşti; maç kadrosunda olacak. TD Jorge Jesus stoperdeki eksikler nedeniyle 4'lü savunma ile başlamaya devam edecek. Kalede Altay Bayındır, savunmada "Serdar Aziz & Attila Szalai", orta alanda "Miguel Crespo & Willian Arao" ve hücumda "Enner Valencia & İrfan Can Kahveci" ilk 11 başlamaya yakın isimler. Sağ/Sol bek, sol kanat ve ikinci forvet rolleri için maç saatini bekleyeceğiz.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Çekya'da Slavia Prag ile 1-1 berabere kalıp UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor, play-off oynamadan doğrudan Son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Yiğidoların İstanbul kafilesinde Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı. Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı gol atamadan kaybeden Rıza Çalımbay'ın takımında Dia Saba ve Mustapha Yatabare, Slavia Prag maçında sonradan oyuna dahil olmuşlardı; bu kez ilk 11'de maça başlayacaklar. Saba'nın ilk 11'e dönmesiyle, orta alandaki 2 formaya 4 aday kalmış durumda... Abdul Kader Keita, Hakan Arslan, Charis Charisis ve Fredrik Ulvestad dörtlüsünden ikisi sahada; diğer ikisi yedek kulübesinde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe ligde oynadığı son 4 iç saha maçının 3'ünde kalesini gole kapattı!

- Sivasspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 lig maçının 4'ünü kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %47'lik kesim sarı-lacivertli ekipten Kadıköy'de 3 puan bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.