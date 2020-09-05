Fenerbahçe - Sivasspor maç sonucu: 1- 0

Fenerbahçe, The Land Of Legend Cup final maçında Sivasspor'u 1-0 yendi ve kupayı kazandı. Fenerbahçe'nin golünü serbest vuruştan Caner Erkin atarken ikinci yarıda yeni transferlerden Lemos ve Enner Valencia da forma giydi. Fenerbahçe böylece turnuvada oynadığı iki maçı da gol yemeden kazanıp şampiyon olurken Sivasspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Antalyaspor dördüncü sırada yer aldı

Fenerbahçe böylece sezonun başlamasına bir hafta kala yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk kupasını kazanmış oldu

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Beşiktaş, Fraport-TAV Antalyaspor 3-0 mağlup etmişti.





Maçtan Dakikalar

2.dakikada sağ kanattan gelen Erdoğan sert ortaladı top kaleci Altay'da kaldı

7.dakikada ceza sahası dışından Ziya Erdal şutunu çekti top yandan auta gitti

9.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Thiam bekletmeden vurdu şutu auta gitti

13.dakikada Sivasspor'dan Erdoğan şutunu çekti top kaleci Altay'da kaldı

20.dakikada ceza sahası dışından Max Gradel sert vurdu şutu üstten auta gitti

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 23.dakikada sağ kanattan Sinan topu taşıdı pasına Tolga Ciğerci hamle yaptı son anda savunma topu çıkardı, uygun durumda pozisyon yakalayan Mame Thiam gelişine bekletmeden vurdu ama şutu dışarı gitti

34.dakikada sağ kanattan Sivasspor köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topu Fenerbahçe savunmasını çıkardı ve hızlı atağa dönüştürdü. Fakat sol kanattan topu taşıyan Sinan pasını Caner'e geçiremedi ve atak aut ile sonlandı

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! 42.dakikada ceza sahasına gelen topu göğsüyle kontrol eden Frey dönerek vurdu kaleci Muammer topu yumrukla uzaklaştırdı

FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ! 43.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sinan Gümüş sert vurdu kaleci Muammer topu çıkardı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Sivasspor'da ikinci yarı oyuna Ninga, Barış, Claudemir ve kaleci Ali Şaşal Vural girdi

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ! 50.dakikada sol kanattan Caner ortaladı Frey bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

52.dakikada sol kanattan Gustavo topu taşıdı ortasını da yaptı ancak takım arkadaşlarına pasını ulaştıramadı

SARI KART! 54.dakikada Serdar Aziz, taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

THIAM KULLANAMADI! 58.dakikada Sinan Gümüş sol kanattan topu iyi taşıdı, ceza sahasında Thiam ile topu buluşturdu ancak şutunu vuramadan savunma araya girdi

ENNER VALENCIA OYUNDA! 64.dakikada Frey ve Sinan çıktı yerlerine Enner Valencia ve Jailson dahil oldu

Sivasspor'da da oyundan Ziya Erdal çıktı yerine Arouna Kone girdi

GOL! Fenerbahçe Caner Erkin'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti

71.dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Deniz sağ kanattan ara pasını verdi ancak pasını Valencia alamadı

75.dakikada Luiz Gustavo ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı

80.dakikada seken topu önünde bulan Arouna Kone yere inmeden vurdu şutu üstten auta gitti

LEMOS OYUNDA! 83.dakikada Fenerbahçe'de bir başka yeni transfer Lemos oyuna girdi. Oyundan Serdar çıktı

84.dakikada ceza sahası dışından Arouna Kone vurdu top savunmadan sekip kornere gitti

89.dakikada kazanılan serbest vuruşu Lemos kullandı şutu auta gitti

Fenerbahçe karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada mutlu sona ulaştı





İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Hakan, Cofie, Ziya, Max Gradel, Erdoğan, Yatabare







