Fenerbahçe - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de 4. hafta birbirinden önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Sezonu muhteşem bir giriş yapan Pereira yönetimindeki Fenerbahçe 4. hafta maçında ligin güçlü takımlarından Sivasspor 'la Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe 4'te 4 yapmak için kazanmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN SPORTSHD 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 11'leri...

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Serdar, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Yedekler: Berke, Meyer, Mert Hakan, Çağtay Kurukalıp, Valencia, Arda Güler, İrfan Can, Crespo, Szalai, Burak Kapacak.

Sivasspor : Muammer, Ahmet, Dimitros, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Pedro, Max Gradel, Yatabare