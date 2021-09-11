Fenerbahçe - Sivasspor (CANLI)
Pereira yönetiminde sezona bomba gibi başlayan ve 3'te 3 yapan Fenerbahçe 4. maçında zorlu rakibi Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe rakibini geçerek 4'te 4 yapmak istiyor. Geçen sezon sezonun en kritik maçında Fenerbahçe'yi yenen Rıza Çalımbay'lı Sivasspor ise deplasmanda yine galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maçın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de 4. hafta birbirinden önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Sezonu muhteşem bir giriş yapan Pereira yönetimindeki Fenerbahçe 4. hafta maçında ligin güçlü takımlarından Sivasspor 'la Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe 4'te 4 yapmak için kazanmak istiyor. Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN SPORTSHD 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 11'leri...
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Serdar, Gustavo, Zajc, Osayi, Muhammed, Rossi, Mesut Özil, Berisha
Yedekler: Berke, Meyer, Mert Hakan, Çağtay Kurukalıp, Valencia, Arda Güler, İrfan Can, Crespo, Szalai, Burak Kapacak.
Sivasspor : Muammer, Ahmet, Dimitros, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Pedro, Max Gradel, Yatabare