Fenerbahçe - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında zorlu maçta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Sivas engelini kayıpsız geçerek lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. 5.lik şansı devam eden Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkan sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı. Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI

Maç başladı

Maçın ilk tehlikeli atağı Sivasspor'dan geldi. 2. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel nefis hareketlerle içeri sokuldu, çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

4. dakikada bu kez tehlikeyi yaratan Fenerbahçe oldu. Cofie'nin top kaybı sonrası İrfan Can ceza alanına girerken vurdu, kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrolü sağladı.

Mücadelenin 7. dakikasında sağ kanattan son çizgiye inen Valencia'nın ortasına kale alanında boş kalan İrfan Can gerilerden gelip kafayı vurmak istedi ancak etkili bir vuruş yapamadı.

Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik

Maçta dakikalar 9'u gösterdiğinde İrfan Can Kahveci sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Oyuna giren isim ise Mert Hakan Yandaş oldu.

Sivasspor direğe takıldı

Karşılaşmanın 19. dakikasında Sivasspor gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topla orta alandan bomboş durumda hareketlenen Kayode, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve direğin dışına çarpan top auta çıktı.

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Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Fenerbahçe - Sivasspor 11'ler

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Attila Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Mame Thiam, Filip Novak.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode

Sivasspor'un yedekleri: Muammer, Muhammed Can, Ziya Erdal, Kerem, Claudemir, Felix, Rybalka, Boyd, Kone.









Maçtan notlar

Süper Lig’in 41’inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya’nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Hakan Yemişken üstlendi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı yedekler arasında bekletirken yerine geçen maçta sağ bekte görev alan Ozan Tufan'a görev verdi. Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'dan boşalan yere ise Gökhan Gönül’ü dahil etti.

Emre Belözoğlu, Sivasspor karşılaşmasına şu 11’le çıktı: “Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.”

GÖKHAN GÖNÜL 11’DE

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor maçında 11’de görevlendirildi. Ligde geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına yedek soyunan ve oyuna sonradan dahil olan Gökhan Gönül, Sivasspor maçında ise 11’de forma giydi.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de 5 futbolcu, Sivasspor maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor maçında takımını yalnız bıraktı.

LEMOS KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte Mauricio Lemos ise Sivasspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Uruguaylı futbolcu teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

RIZA ÇALIMBAY’DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 40’ıncı haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Claudemir’in yerine orta sahada Cofie’ye, Erdoğan Yeşilyurt’un yerine ise Ninga’ya şans tanıdı. Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına şu 11’le çıktı: “Ali Şaşal, Uğur, Caner, Robin, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan, Gradel, Ninga, Kayode.”

SİVASSPOR’DA 6 EKSİK

Sivasspor’da 6 futbolcu Fenerbahçe maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Samba Camara, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi.

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR SAHAYA "ÖZGÜR FİLİSTİN" TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKTI

Bu arada Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, karşılaşma öncesi de unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seremoniye de bu tişörtlerle çıktı.



