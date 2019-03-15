Fenerbahçe-Sivasspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivasspor Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşılaşıyor. Fenerbahçe alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda... Sivasspor ise zorlu İstanbul deplasmanından puanla ayrılarak puan tablosunda iyice rahatlamak istiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor’u sahasında ağırlıyor. Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sarı-Lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR...
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.
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İlk 11'ler:
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Zach, Moses, Soldado
Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Şener, Jailson, Neustadter, Oğuz Kaan, Eljif Elmas
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Sivasspor: Tolgahan, Fatih, Barjsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Özer, Ndinga, Douglas, Diabate, Emre
Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Rochet