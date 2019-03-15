Fenerbahçe-Sivasspor (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor’u sahasında ağırlıyor. Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sarı-Lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.





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İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Zach, Moses, Soldado

Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Şener, Jailson, Neustadter, Oğuz Kaan, Eljif Elmas

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Sivasspor: Tolgahan, Fatih, Barjsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Özer, Ndinga, Douglas, Diabate, Emre

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Rochet