Fenerbahçe, gözünü Galatasaray’ın yıldızlarına çevirdi. Devre arasında ezeli rakibinden Serdar Aziz’i bonservissiz olarak kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler’in yeni hedefi ise Sarı-Kırmızılıar’ın gurbetçi oyuncusu Sinan Gümüş… Sarı-Kanarya, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusu için şimdiden nabız yoklamaya başladı…

SOMUT ADIMLAR SENE SONU

Galatasaray'daki şartlarından memnun olmayan ve henüz yönetim tarafından yeni sözleşme teklifi almayan Sinan’ın iyi bir teklifi kabul edebileceği iddia edildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da onay verdiği Sinan konusunda somut adımlar sezon biter bitmez atılacak. Sinan Gümüş, Fatih Terim göreve geldikten sonra iyi bir çıkış yakalamış ve geçtiğimiz sezon G.Saray’ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Kaynak: Güneş