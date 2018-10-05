Fenerbahçe sil baştan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu yoğun eleştirilerin gölgesinde çıktığı Spartak Trnava maçında sistemi 'sil baştan' yaptı ve kariyerinde bir ilke imza attı. Bundan önce 4-2-3-1 sistemi ile oynayan Hollandalı hoca, daha hücumcu bir kadro için sahaya çift forvetli 3-5-2 sistemi ile çıktı. Defansta Neustadter-Reyes-Skertel görev alırken, iki kanatta Hasan Ali ile Isla oynadı. Orta üçlü Eljif-Ayew-Jailson'dan oluştu. Forvette ise Frey-Slimani görev yaptı. Şener, Mehmet Topal, Benzia ve Aatif'ı yedeğe çeken Cocu böylece teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üçlü defansla sahaya çıktı.

(Sabah)