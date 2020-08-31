Fenerbahçe sezonun açılış maçlarında zorlanıyor!
Fenerbahçe 2020-2021 sezonun açılış maçında 11 Eylül Cuma saat 20:00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takım 2004-05 sezonda da ligin ilk maçını Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynamış sahadan 2-2 berabere ayrılmıştı. Fenerbahçe, ligin ilk maçını oynadığı son 4 sezonun 3 tanesinde galibiyet alamamıştı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun açılış maçında Fenerbahçe, 11 Eylül Cuma saat 20:00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takım, 2004-05 sezonda da ligin ilk maçını Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynamış sahadan 2-2 berabere ayrılmıştı. Fenerbahçe, ligin ilk maçını oynadığı son 4 sezonun 3 tanesinde galibiyet alamamıştı
- 2004-05 sezonun ilk maçı / Ç.Rizespor 2-2 Fenerbahçe
- 2005-06 sezonun ilk maçı / G. Birliği 0-0 Fenerbahçe
- 2007-08 sezonun ilk maçı / İ.B.Belediyespor 2-0 Fenerbahçe
- 2015-16 sezonun ilk maçı / Fenerbahçe 2-0 Eskişehirspor