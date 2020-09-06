Fenerbahçe sezonu galibiyetle açtı
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'nin ikinci gününde Fenerbahçe Opet sahaya çıktı. C Grubu'nda yer alan Sarı- Lacivertliler, sezonun ilk maçında Beşiktaş'ı set vermeden yendi. Eczacıbaşı ve Vakıfbank takımları da set vermeden rakibini yenmeyi başardı
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'nin ikinci gününde Fenerbahçe Opet sahaya çıktı. C Grubu'nda yer alan Sarı- Lacivertliler, sezonun ilk maçında Beşiktaş'ı set vermeden yendi. Eczacıbaşı ve Vakıfbank takımları da set vermeden rakibini yenmeyi başardı
Toplu sonuçlar: A Grubu: İlbank-Nilüfer: 3-1, PTT-Vakıfbank: 0-3
B Grubu: Kuzeyboru-Aydın: 3-2, Karayolları-Eczacıbaşı: 0-3
D Grubu: Çan Gençlik Kale-Yeşilyurt: 3-1.