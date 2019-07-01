Fenerbahçe sezonu açıyor

Sarı-Lacivertliler’de tatil biterken yeni sezon hazırlıkları da bugün yapılacak ilk antrenmanla başlayacak. Şampiyonluk sözü veren teknik direktör Ersun Yanal’ın ekibi bugün saat 19.00’da yeni sezon için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplanacak. Yanal’ın ilk antrenman öncesi futbolcuları ile kısa bir konuşma yapması beklenirken, ilk güne çok kısıtlı sayıda futbolcunun katılması bekleniyor. Takımdan ayrılanların yanı sıra sezon biter bitmez milli takımlarına giden Hasan Ali ve Ozan Tufan, halen süren Afrika Uluslar Kupası ve Copa America’da mücadele eden Dirar, Kameni, Reyes ve Isla’nın da şampiyona sonrası bir süre izin yapıp, Topuk Yaylası Kampı’nın son bölümüne katılmaları bekleniyor.

Ardından rota Topuk Yaylası...

Bu arada sözleşmesi sona eren başta Kaptan Volkan Demirel olmak üzere; İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Valbuena, Ayew, Slimani, Benzia, Soldado, Neustadter, Skrtel’ın yanı sıra, geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya gelip, kalan 1 yıllık sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mehmet Topal da takımda yer almayacak. Sarı-Lacivertli futbolcular yarın ve çarşamba sabahları da sağlık kontrolünden geçip, 3 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde takım otobüsü ile 1 yıl aradan sonra yeniden Topuk Yaylası’na kamp için gidecek.