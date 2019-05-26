Fenerbahçe sezonu 6. sırada bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında Antalyaspor’u 3-1 yenerek, sezonu 6. sırada tamamladı.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Miha Zajc, Eljif Elmas ve Victor Moses’in golleriyle 3-1 yendi. Antalyaspor’un tek golünü ise Mevlüt Erdinç kaydetti.

Ligde son 4 maçını kazanarak geç bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, oldukça kötü geçen sezonu 46 puanla 6. olarak bitirmeyi başardı.

Antalyaspor ise 5. olup Avrupa kupalarına gitme fırsatını değerlendiremedi ve sezonu 45 puanla 7. sırada bitirdi.

Taraftarlar Mehmet Topal için ikiye bölündü

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal’a tepki gösterirken, bir kısmı ise destek verdi.

Maçın 68. dakikasında Zajc’ın yerine oyuna giren Mehmet Topal’a tribünlerden ıslıklı protesto geldi. Bir kısım taraftar ise Mehmet Topal lehine bağırdı.

Protestolara sinirlenen Mehmet Topal, teknik direktör Ersun Yanal’dan kendisini oyundan almasını istedi. Bu talebi kabul etmeyen Ersun Yanal, oyuncusunu alkışladı.

Maç sonunda ise bütün Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Mehmet Topal’ın yanına giderek sarıldı. Ersun Yanal’ın oyuncusunu alkışlamasıyla, tribünlerin büyük bir bölümü de tecrübeli futbolcuya destek oldu.

Averajı 0’ladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de tarihinde ikinci kez sezonu 0 averajla tamamladı.

Ligde 34 hafta sonunda 44 gol atıp 44 gol yiyen Fenerbahçe, tarihinde ilk kez eksi averajla sezonu bitirmekten kurtuldu.

Sarı-lacivertliler, 1990-1991 sezonunu da 0 averajla kapatmıştı.

Kadıköy’de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Süper Lig’de iç sahada 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son olarak teknik direktör Phillip Cocu’nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018’de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy’de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy’de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.