Fenerbahçe, sezona yeni formayla veda edecek

Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynayacağı son maça 2019-2020 sezonunda giyeceği formayla çıkacak.

02 Nisan 2019, Salı 06:38
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Fenerbahçe, sezona yeni formayla veda edecek

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı için farklı bir yol tercih edecek. Eski sezon bitmeden yeni formalar görücüye çıkacak. Hem de bizzat onları giyecek kişilerin üzerinde sahada olacak. Sarı Lacivertli takım, 2018-2019 sezonunda evinde oynayacağı son maç olan Antalyaspor karşılaşması ya da ondan bir önceki iç saha maçı olan Akhisar mücadelesine yeni sezon formasıyla çıkacak. Adidas ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin aynı firma ile 1 yıl daha devam kararı aldığı da öğrenildi.

(Sabah)

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