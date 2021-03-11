Fenerbahçe seriye hasret

Sarı- Lacivertliler, pazar günü Gençlerbirliği karşısına buna son vermek için çıkacak. Fenerbahçe, Başkent ekibini yenmesi halinde ayrıca Kadıköy’de 4 resmi maç sonra galibiyetle tanışmış olacak.

Bitigen’le ikinci maç

Merkez Hakem Kurulu, pazar günkü Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Abdulkadir Bitigen’i görevlendirdi. Ya rdımcı hakem olarak ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar atandı. Abdulkadir Bitigen, bu sezon Fenerbahçe’nin sadece bir maçını yönetti. Sarı- Lacivertliler, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bugüne kadar Abdulkadir Bitigen’in düdük çaldığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.





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