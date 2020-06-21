Fenerbahçe serilerini kaybetmeye devam ediyor! 8 sene sonra Kasımpaşa..

Fenerbahçe deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 2-0 kaybetti ve bir başka rakibine karşı yenilmezlik serisini yitirdi. Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a evinde 3-1 kaybedip 1999 yılından sonra ilk kez sahasında ezeli rakibine mağlup olurken geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a kupada yenilip evinde 23 yıl sonra bordo-mavili takıma kaybetmişti. Fenerbahçe bu akşamda Kasımpaşa'ya 14 maç. aradan sonra yenildi. Kasımpaşa en son 2012 yılında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

1999 yılından sonra Galatasaray'a evinde kaybetti (Fenerbahçe 1-3 Galatasaray)

1997 yılından sonra Trabzonspor'a evinde kaybetti (Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor)

2012 yılından sonra (14 maç aradan sonra) Kasımpaşa'ya lig maçı kaybetti

Ligde iddiası yok, kupada elendi

Fenerbahçe ligde aldığı son yenilgi ile 43 puanda kaldı ve 7.sırada yer alıyor. Zirvedeki Başakşehir'in 16 puan gerisinde bulunan Fenebahçe, kupada da Trabzonspor'a iki maçta da yenilip elendi. Sarı-lacivertliler 2014 yılından beri kupa kazanamıyor