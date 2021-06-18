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Fenerbahçe seçim ile ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceğini açıkladı.

18 Haziran 2021, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe seçim ile ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe , Olağan Seçimli Genel Kurul'un Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceğini açıkladı. Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25-26 Haziran 2021 (Cuma ve Cumartesi) tarihlerinde, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacaktır.

Fenerbahçemizin geleceğini belirleyecek, kulübümüzün 3 yılına yön verecek kongremize, üyelerimizin katılımı önem arz etmektedir. Değerli üyelerimizden hazirun listesinde yer alıp almadıklarını bu linkten kontrol etmelerini rica ederiz: https://www.fenerbahce.org/genel-kurul-katilim

Listede yer alan, kongremizde oy kullanma hakkı olan tüm üyelerimizin kongreye katılımlarını bekliyoruz.

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