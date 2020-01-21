Fenerbahçe şampiyonluk yolunda keskin virajda

Fenerbahçe'yi birbirinden kritik maçlar bekliyor. Önümüzdeki 5 haftada oynayacakları, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Galatasaray maçları şampiyonluk yarışındaki kaderlerini önemli ölçüde belirleyecek.

25 Ocak Cumartesi

19. hafta: Fenerbahçe - Başakşehir (İlk maç Fenerbahçe 2-1 kazandı)

Başakşehir, sezona 2 yenilgiyle başladı. Bunlardan biri Fenerbahçe karşısındaydı. Ancak 3. haftadan itibaren müthiş bir çıkış yakaladılar ve bir daha mağlubiyet yüzü görmediler. Okan Buruk’un ekibi, ligde son 8 maçta ise 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Turuncu-Lacivertliler, sezonun ikinci yarısına ise ligin flaş takımlarından Yeni Malatya’yı 4-1 yenerek müthiş bir giriş yaptı. Fenerbahçe, ilk devrede 2-1 yendiği Başakşehir karşısında yine zorlu bir maça çıkacak.

1 Şubat Cumartesi

20. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe (İlk maç 1-1 sona erdi)

5 maçlık kritik periyodun belki de zorluk seviyesi en yüksek müsabakası olacak. Trabzon deplasmanı yıllardır Fenerbahçe için tansiyonu yüksek bir atmosferde geçiyor. Sarı-Lacivertliler buna rağmen rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmuştu ancak son iki sezonda bu durum tersine döndü. Bordo-Mavililer, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Ayrıca 41 golle en skorer ekip konumundalar. Son olarak Kasımpaşa’ya 6 attılar! Fırtına’nın yıldızlarını durdurmak kolay olmayacak.

7-10 Şubat

21. hafta: Fenerbahçe - Alanyaspor (İlk maçı Alanyaspor 3-1 kazandı)

Fenerbahçe’ye bu sezon ligde ilk yenilgiyi tattıran ekip Alanyaspor’du. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayla ilgili rakibin attığı iki golde kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF’ye başvurmuştu ancak sonuç alamadı. Erol Bulut’un ekibi çok iyi başladığı sezonda düşüşe geçip liderliği kaptırdı. Son dönemde ise yine yükselişe geçtiler ve Fenerbahçe’nin sadece 2 puan gerisindeler. İkinci yarıya 5-1’lik Kayseri galibiyetiyle başlayan Alanya’da Cisse ve Fernandes’in formu üst seviyede.

14-17 Şubat

22. hafta: Ankaragücü - Fenerbahçe (İlk maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı)

Kağıt üstünde 5 maçlık keskin virajın en kolay bölümü Başkent deplasmanı olarak görünüyor. Ankaragücü’nün gerek form durumu gerekse zayıf kadrosu, Fenerbahçe’nin bu mücadeleye favori çıkmasını sağlayacak. Ancak Başkent’in Sarı- Lacivertliler’i için ligde kalma savaşında bu karşılaşma sadece puan açısından değil, moral olarak da son derece kritik. Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet, ilerleyen haftalar için ivme yakalamalarını sağlayacak. Bu nedenle çok daha motive olacakları kesin.

21-24 Şubat

23. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray (İlk maç 0-0 sona erdi)

İster resmi maç olsun, isterse hazırlık müsabakası... İster futbol olsun, isterse farklı bir branş... Taraflardan biri Fenerbahçe, diğeri Galatasaray ise rekabet her zaman tavan yapar. 23. haftadaki derbi, zirve yarışında bekledikleri puanın çok gerisinde kalan iki ezeli rakip için kritik bir eşik olacak. Bu zorlu müsabakada kaybeden taraf belki de şampiyonluk mücadelesine havlu atacak. Fenerbahçe’nin her derbideki gibi yine en büyük kozu şüphesiz Kadıköy’deki müthiş karnesi olacak.

Yusuf Dursun