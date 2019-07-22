Fenerbahçe Sami Khedira’dan sağlık raporu istedi

Orta saha için kaliteli bir isme imza attırmak isteyen Fenerbahçe seçenekleri artırdı. Juventus'un gözden çıkardığı Sami Khedira için düğmeye basıldı. Geride kalan sezon yaşadığı sakatlıklar ve kalbindeki düzensiz ritim sorunu nedeniyle fazla süre alamayan 32 yaşındaki oyuncudan öncelikle detaylı bir sağlık raporu istenecek. Corriere della Sport gazetesi, Khedira'ya en büyük ilgiyi gösteren kulübün Fenerbahçe olduğunu oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Yıllık ücreti 4 milyon Euro olan oyuncu için Juventus bonservis istemiyor.

Juventus ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Khedira, Real Madrid'den 2015 yılında geldiği İtalyan ekibinde 127 resmi maça çıktı. 21 gol, 13 asistle oynadı.?

VİLLAS-BOAS: GUSTAVO KALMALI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Luiz Gustavo için Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'tan açıklama geldi. Oyuncusuna övgüler yağdıran Villas- Boas, "Elbette onun kalmasını istiyorum. Çok tecrübeli ve karizmatik bir oyuncu. Oyun görüşü fantastik, orta sahada onun gibi bir oyuncuya sahip olmak çok önemli. Oyunu iyi okuyan ve takım dengesini sağlayan Gustavo ile elbette devam etmek istiyorum" diye konuştu.

YOUTUBE DERBİSİ!

Fenerbahçe'nin resmi Youtube kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-Lacivertli ekibin bu rakamı aşmasından sonra sosyal medyada örgütlenen Galatasaraylı taraftarlar kampanya başlatınca Cimbom da 1 milyon abone barajını geçti. Bu kulvarda 3. sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 325 bin Youtube abonesi bulunuyor.

RAKİP WOLFSBURG

Sarı-lacivertli takım ikinci etap kamp çalışması için dün Avusturya'ya gitti. Sarı-lacivertliler bugün Bundesliga ekibi Wolfsburg ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli takım, ilk iki hazırlık maçında Boluspor ve Bursa'yı 2-0 yenmişti. (SABAH)