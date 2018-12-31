Fenerbahçe’de teknik heyet sezonun ikinci yarısı öncesinde işini şansa bırakmıyor.

Düşme hattında bulunan sarı-lacivertliler buradan bir an önce kurtulmak için Antalya kampının büyük önem taşıdığı tespitini yaptı. Fizik ve taktiksel açıdan yapılacak çalışmaların takımın yol haritasını belirleyeceğini düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi önemli bir karar aldı.

Bundan 5 sene önce alınan ve toplam değeri 1 milyon dolar olan tüm antrenman ekipmanları takımın Antalya Belek’te kamp yapacağı otele gönderilecek. Böylelikle, takımın kamp yapacağı otel Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki teknik olanaklarla donatılacak.

10 günlük kamp

Tesislerdeki üst düzey kondisyon aletlerinin yanı sıra bilgisiyar sistemleri yılbaşından sonra yola çıkacak. Futbolcular, 3 Ocak’ta kampta yapacakları ilk antrenmanda Samandıra’daki teknik imkanların tamamından Antalya’da da faydalanacak. Özellikle takımın kondisyon seviyesinin artması için bu taşınma işlemi büyük önem taşıyor.

Sarı-lacivertli teknik heyet henüz takıma tam olarak müdahale edemedi. Göreve geldikten sonra sadece takımı toparlamaya çalıştıklarını ifade eden Ersun Yanal, Antalya kampıyla birlikte kendi çalışma planlarına göre harekete geçeceklerini ifade etti. 2 Ocak’ta Samandıra’da toplanacak olan Fenerbahçeli oyuncular ertesi gün Antalya’ya geçecek ve 12 Ocak’a kadar burada kamp yapacak. Bu 10 günlük süreç takımın geleceği için büyük önem taşıyor. Teknik heyet oyuncuların yeniden kenetlenmesi adına yoğun fiziksel ve mental çalışmalar yaptırmayı planlıyor. (Milliyet)