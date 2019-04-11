kötü sezonunu geçirmesinde birçok önemli etken var. Bunların başında skor üretme sıkıntısı geliyor. Sarı-Lacivertliler, son dönemde eskiye oranla çok daha fazla pozisyon üretiyor. Ancak bunların gole çevrilmesindeki sorun devam ediyor.

Son olarak Ankaragücü karşılaşmasında 10’a yakın net fırsat yakalayan Sarı-Lacivertliler, tek golü Hasan Ali Kaldırım’ın bireysel çabalarıyla buldu. Ersun Yanal, Galatasaray karşısında benzer sıkıntının yaşanmaması adına taktiksel çalışmalarda bu konunun üzerinde duruyor. Dünkü antrenmanda da bol bol hücum organizasyonları yapıldı.

‘Baskıyı üzerinizden atın’

Yanal, sadece hücum hattındaki öğrencilerine değil, savunma oyuncularına da gol vuruşları çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı kısa konuşmada, “Hiçbirinizin kalitesi tartışılmaz. Ancak öyle bir noktaya geldik ki vuruş yaparken büyük bir baskı altında oluyorsunuz. Derbide sadece bunu aşmayı başarsanız bile galibiyete rahatlıkla uzanırız” uyarısında bulundu.

Soldado gollere başladı

İspanyol oyuncu, Ankaragücü maçında kaçırdığı fırsatlarla takımını galibiyetten etmişti. Soldado, antrenmanlardaki müthiş formuyla göz doldurdu. Birbirinden şık gollere imza atan tecrübeli forvet, Galatasaray derbisi öncesinde hazır olduğunu gösterdi.