Fenerbahçe salonda çalıştı

Mustafa AKIN / DÜZCE, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının üzerinde duruldu. Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına 18:30’da basına yarım saati açık idmanla devam edecek.

ERSUN YANAL’IN PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım beğeni topladı. Topuk Yaylası Tesisleri’nden Fenerbahçe bayrağının zirvedeki halini paylaşan tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj verdi. Yanal’ın fotoğrafı sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda beğeni topladı.

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