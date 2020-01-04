Fenerbahçe sahaya iniyor

Ligin ilk yarısını 4. olarak tamamlayan Fenerbahçe’de devre arası tatili bugün bitecek. Sarı-Lacivertli futbolcular yarın sabah saatlerinden itibaren Samandıra’da toplanacak, ardından akşam saatlerinde hafif bir çalışma yapıp, özel bir uçakla geç saatlerde Antalya üzerinden Belek’teki kamp merkezine gidecek.

Fenerbahçe, 5 gün kalacağı Belek’te, uygun bir takım bulunursa, bir hazırlık maçı oynayacak. Ardından 14-15-16 Ocak haftasında Kayseri’ye gidip, Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçını Kayserispor ile gerçekleştirecek.