Fenerbahçe sahaya indi, ilk gün zorlu geçti

Salgın sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından yaklaşık 2 aydır evlerinde idman yapan Sarı- Lacivertli futbolcular, dün uzun bir aranın ardından Samandıra’ya geldi ve idmana çıktı. Koronavirüs sebebiyle gerekmedikçe evlerinden çıkmayan oyuncular, ilk kez birbirlerini canlı olarak görme fırsatı yakalarken, antrenman öncesinde ve sonrasında tüm kurallara uyuldu. Kaptan Emre Belözoğlu’nun idmana katılmadığı ancak tesislerdeki binadan çalışmayı takip ettiği, takımı Volkan Demirel’in önderliğinde diğer hocalar Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’ın çalıştırdığı bildirildi.

Uzaktan hasret giderdiler

Sağlık ekibinin yanı sıra tüm antrenörlerin maske taktıkları dikkatlerden kaçmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen bireysel antrenmanlarla tamamlandı. Uzun bir aradan sonra sahada çalışan futbolcuların, birbirleriyle uzaktan konuşarak hasret giderdikleri ve bir hayli yoruldukları kaydedildi.

Cumadan sonra yine ev!

Tesislere, idman kıyafetlerini giyerek özel araçlarıyla gelen Sarı-Lacivertliler, soyunma odası ya da duşları kullanmadan ve kıyafetlerini değiştirmeden evlerinin yolunu tuttu. Cuma gününe kadar bu şekilde idmanlarını Samandıra’da sürdürecek oyuncular, cumartesi ve pazar ise sokağa çıkma yasağı olacağı için yine evlerinde kalarak antrenmanlarına devam edecekler. Önümüzdeki pazartesi ise takımın buluşma noktası yeniden Samandıra olacak.

Alper Potuk resmen döndü

Kulübün daha önce gözden çıkardığı ancak geçtiğimiz günlerde tekrar görüşerek takıma geri dönmesine onay verdiği Alper Potuk da, Samandıra’daki idmanda yer aldı. Tecrübeli futbolcunun kondisyon eksiğine rağmen bir hayli istekli olduğu bildirildi.

Kaleci Altay çok mutlu

Ligler ertelenmeden önce fıtık ameliyatı olan kaleci Altay Bayındır, rahatsızlığını tamamen atlattı ve dün takım arkadaşları gibi antrenmanda yer aldı. Altay’ın sahalara döndüğü için çok mutlu olduğu her halinden belli oluyordu.