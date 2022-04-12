Fenerbahçe Safiport'un yıldız basketbolcusu Kayla McBride, sosyal medya hesabından, EuroLeague Women finalinde Sopron Basket'e mağlup oldukları maç öncesi gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe taraftarlarına seslenen McBride, yenilgi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra ABD'li basketbolcu, USK Prag ile oynanan EuroLeague yarı final müsabakasının ardından kendisi, Satou Sabally, Alina Yahupova ve başantrenör Victor Lapena’nın gıda zehirlenmesi geçirdiğini duyurdu.

McBride, final maçının başlamasına yalnızca saatler kalana kadar tedavilerine devam edildiğini ancak buna rağmen maçta ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıttıklarının da altını çizdi. Başarılı basketbolcu, ayrıca paylaşımında takım arkadaşlarına ve kendisine gelen mesajların artık son bulmasını da istedi.

Kayla McBride'ın paylaşımı şu şekilde:



