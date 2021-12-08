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Fenerbahçe Safiport - Galatasaray: 107-62

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun 8'inci haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Safiport, kendi sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti.

08 Aralık 2021, Çarşamba 21:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Safiport - Galatasaray: 107-62

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu'nun 8'inci haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe Safiport, kendi sahasında Galatasaray 'ı 107-62 mağlup etti.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Jelena Tomic, Amel Dahra, Maka Kupatadze

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut, Iagupova 15, McBride 26, Sabally 19, Williams 13, Tuğçe Canıtez 16, Şerife Alperi Onar 12, Zahui 6, Ayşe Yılmaz

GALATASARAY: Pelin Bilgiç, Merve Aydın 11, Davis 15, Melis Gülcan, Krajisnik 10, Sude Yılmaz 7, Gizem Başaran Turan 14, Eda Şahin 5, Miray Balotu, Mısra Albayrak

1'İNCİ PERİYOT: 27-11

İLK YARI: 52-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-43

DHA

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