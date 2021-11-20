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Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maç sonucu: 72-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 72-59 yendi.

20 Kasım 2021, Cumartesi 20:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maç sonucu: 72-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 72-59 yendi. Fenerbahçe Safiport bu sonuçla ligde 5’te 5 yaparken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ozan Gönen, Süleyman Dağder Dağlı

Fenerbahçe Safiport: McBride 15, Iagupova 15, Olcay Çakır Turgut 8, Stokes, Williams 12, Tuğçe Canıtez 12, Şerife Alperi Onar 6, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 15, Asena Yalçın 4, Hayes 24, Fagbenle 8, Holingsvort 4, Sinem Ataş 2, Aniqwe 2, Feride Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 20-15

Devre: 35-26

3. Periyot: 53-45

Beş faulle çıkan: 38.29 Fagbenle (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

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