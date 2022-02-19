MENÜ

Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maç sonucu: 82-65

Fenerbahçe Safiport, EuroLeague Women B Grubu’ndaki 14. ve son maçında konuk ettiği Beretta Famila Schio’yu 82-65 mağlup etti.

19 Şubat 2022, Cumartesi 20:35 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maç sonucu: 82-65

EuroLeague Women'da grup lideri olarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Fenerbahçe Safiport, B Grubu’ndaki 14. ve son maçında Beretta Famila Schio’yu konuk etti. 19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 12. hafta karşılaşması, Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenmişti.

Rakibini, Metro Enerji Spor Salonu’nda ağırlayan Sarı Lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak parkeden 82-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, böylece EuroLeague’de oynadığı son 9 maçı da kazanarak çeyrek finalin yolunu tuttu.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...