Fenerbahçe Safiport-Beretta Famila Schio maç sonucu: 82-65

EuroLeague Women'da grup lideri olarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Fenerbahçe Safiport, B Grubu’ndaki 14. ve son maçında Beretta Famila Schio’yu konuk etti. 19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 12. hafta karşılaşması, Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenmişti.

Rakibini, Metro Enerji Spor Salonu’nda ağırlayan Sarı Lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak parkeden 82-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, böylece EuroLeague’de oynadığı son 9 maçı da kazanarak çeyrek finalin yolunu tuttu.



