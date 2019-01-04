Fenerbahçe Sadık Çiftpınar transferini bitirdi

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

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Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, sosyal medya hesabından, "Allah'ım şükürler olsun" ifadesinin yazılı olduğu bir paylaşımda bulundu.

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