UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe , yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ederken 90 dakika, Çekya ekibinin 2-3'lük üstünlüğü ile sona erdi. Sarı Lacivertliler, beklenmedik bir skorla maçtan ayrılırken Çekya'da oynanacak maç öncesi ''Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan ilk maçı konuk takım 2-3 kazandı. Çekya'da oynanacak rövanşta temsilcimizin işi bir hayli zor olacak. Slavia Prag, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetinde maç uzayacak. Fenerbahçe'nin maç penaltılara gitmeden tur atlaması için 2 farklı kazanması gerekiyor.

Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselme ümitlerini Slavia Prag karşısında rövanşa taşımasını sağlayan 1 numaralı isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Bu sezon kanattan bir bek oyuncusuna dönüşen Ferdi, Novak'ın da yokluğunda Prag karşısında hem kanat hem de bek görevini adeta aynı anda yaptı. Çek ekibinin oyunda üstünlüğü sağladığı ve tribünlerin takıma olan tepkisinin iyice arttığı anda Ferdi, skora isyan eden tek isim gibiydi. 58'de soldan rakip ceza sahasına giren genç oyuncunun asistinde Dimitrios Pelkas, golü attı.

Alkış alan tek isim...

Bu Pelkas'ın, bu sezon Avrupa Kupası'ndaki ilk, toplamda 3. golüydü. Tribünler, pası veren Ferdi'ye tezahüratlarla tam destek verirken, oyuncuların büyük bir kısmını protesto ediyordu. Slavia, skoru 3-1'e getirdiğinde umutlar tur için azalırken yıldız futbolcunun 83'te gönderdiği şut, rakibe de çarparak ağlara gitti ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Böylece gelecek hafta Perşembe günkü rövanş öncesi tur umutları devam etti.

Miha Zajc rövanşta yok

Konferans Ligi'ndeki ilk mücadelesinde Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas ve Miha Zajc, kart sınırında yer alıyordu. Henüz karşılaşmanın 7. dakikasında Zajc, Slavia Prag'ın hızlı hücumunu kesmek için rakibine faul yaptı ve bu sebepten dolayı da kart görerek Prag'da oynanacak olan rövanş karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.

Slavia Prag ilkleri yaşadı

Slavia Prag'da bu sezon en golcü isim Kuchta ile asist lideri Stanciu satılırken, Fenerbahçe maçı öncesi sol bek Boril sakat ve sağ bek Bah cezalıydı. Teknik direktör Jindrich Trpisovsky hasta olduğu için İstanbul'a gelemedi ve yerine kulübede yardımcısı Jaroslav Köstl vardı. Slavia, bu sezon Avrupa Kupaları'nda deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanamamış; bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kadıköy'de temsilcimizi yenerek buna son veren Kırmızı-Beyazlılar'ın gollerini atanlar da ilkleri yaşadı.

En son Sevilla'ya...

Çek ekibinde ilk golün sahibi Ibrahim Traore, 14 Mart 2019'da Sevilla'yı 4-3 yendikleri maçtan sonra ilk kez Avrupa'da gol sevinci yaşadı. 62'de ağlarımızı havalandıran Oscar Dorley, kariyerindeki 26. Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez gol attı. 64'te ise skoru 3-1'e getiren Ondrej Lingr, bu sezonki 10. Avrupa sınavında ilk golünü ne yazık ki Fenerbahçe kalesine gönderdi.

Altay’dan kritik hata

Altay Bayındır, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Giresunspor karşısında 4 ay sonra dönüş yapmıştı. O karşılaşmada 1 gol yemesine rağmen iyi bir performans sergileyen genç file bekçisi, Slavia Prag karşısında ise hayal kırıklığı yarattı. İlk golde Traore dönen topu tamamladı. İkincide ise gereksiz yere açılan Altay, kalesini boşalttı. Dorley ,ceza sahasından düzgün bir vuruşla geriye koşmaya çalışan Milli kaleciyi avladı. Altay Bayındır, Lingr’in vuruşunda ise topu dışarı çelecek kadar müdahale yapamadı ve yine golü yedi.

Kim Min-Jae korkuttu

Fenerbahçe savunmasının en önemli oyuncularından biri olan Kim Min-Jae, ilk yarının sonlarına doğru bir pozisyonda başını tuttu ve kendisini yere bıraktı. Bu şekilde ilk devreyi tamamlayan ve başarılı da bir futbol ortaya koyan Kim, ikinci yarının başında ise oyundan çıktı. Güney Koreli stoperin yerine de sahaya Marcel Tisserand girdi.