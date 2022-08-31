Fenerbahçe rotayı bir anda kırdı! Lyanco Vojnovic hamlesi...

Jorge Jesus'la birlikte yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe 'de kurmaylar transfer döneminin son günlerinde forvet hattına öncelik vermişti. Sarı-lacivertlilerin savunma hattına bir takviye daha yapmak için harekete geçtiği ve görüşmelerin başladığı iddia edildi. İşte transfer haberinin detayları...

SAVUNMA HATTI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından savunma hattında büyük bir değişim yaşandı. Sarı-lacivertliler sol stoper pozisyonu için Marsilya'dan Luan Peres'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcu için 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeli ödendi. Süper Lig devinde sağ stopere Flamengo'dan Gustavo Henrique geldi. 29 yaşındaki savunmacı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. Fenerbahçe bu kiralama için 1 milyon 400 bin euro ödedi.

Süper Lig devinde sol bekte Filip Novak'ın istenen performansı sergileyememesi sonrası Ezgjan Alioski ile anlaşma sağlandı. Kuzey Makedonyalı sol bek sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandı. Fenerbahçe defansif orta saha pozisyonu için Jorge Jesus'un eski öğrencisi Willian Arao'yu ikna etti.

KİM'E DEV BONSERVİS

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Kim Min Jae, Napoli'nin yolunu tuttu. 25 yaşındaki Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi Serie A devi tarafından ödendi. Fenerbahçe bu transferden kasasına 18 milyon euro koydu. Sarı-lacivertlilerde Marcel Tisserand ise Suudi Arabistan'a gitti. El Ittifak, 29 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Süper Lig devinde geldiği dönemde eleştiri toplayan Steven Caulker'la yollar ayrıldı. 30 yaşındaki tecrübeli stoperin sözleşmesi feshedildi. Steven Caulker, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı.

SÜRPRİZ İDDİA

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerinde kurmayların forvet hattına ağırlık verdiği süreçte sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin savunma hattına tekviye yapmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre; Gustavo Henrique ve Mauricio Lemos'un istenen performansı vermemesi nedeniyle Fenerbahçe'de sağ stoper arayışları başladı.

LYANCO BOMBASI

Süper Lig devinin transfer çalışmaları kapsamında çok sayıda ismi listesine aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin resmi temas kurduğu yıldı ortaya çıktı. Süper Lig devinin, Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe idarecilerinin Lyanco Vojnovic'in transferi için Southampton ve menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Lyanco Vojnovic geçtiğimiz sezon Torino'dan Southampton'a 7 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu. 25 yaşındaki stoper bu sezon 3 maçta toplam 8 dakika sahada kaldı.

ROTA BREZİLYA

Bologna ve Sao Paulo'da da forma giyen Lyanco Vojnovic, daha önce alt yaş kategorilerinde Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Brezilyalı savunmacının Southampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.





(Skorer)