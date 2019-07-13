Altay Bayındır'ı MKE Ankaragücü'nden 1,5 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Fenerbahçe, kalesini bir isimle daha güçlendirmek için harekete geçiyor. İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sarı Lacivertliler'in Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen İsveçli file bekçisi Robin Olsen'le ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

Haberde Olsen'in menajerinin İstanbul'da yoğun bir görüşme trafiğinde olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin de 29 yaşındaki eldiveni kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağı aktarıldı. Öte yandan Roma kulübünün geçtiğimiz kadrosuna kattığı başarılı kaleci için talep ettiği bonservis bedelininse en az 6 milyon euro olduğu öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler